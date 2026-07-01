Médiathèque de Saint-Lupicin Atelier d écriture poétique Médiathèque Coteaux du Lizon
samedi 25 juillet 2026 · Médiathèque · Coteaux du Lizon
Informations pratiques
Coteaux du Lizon
Médiathèque de Saint-Lupicin Atelier d écriture poétique
Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:00:00
fin : 2026-07-25 13:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Médiathèque de Saint-Lupicin Atelier d’écriture poétique
Samedi 25 juillet de 9h à 13h
Venez apprendre à écrire pour l’oreille et la voix. Manolo Onnis vous invite à explorer le temps, le souffle et la musique de la langue.
Adultes | Sur inscription .
Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 81 32
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English : Médiathèque de Saint-Lupicin Atelier d écriture poétique
L’événement Médiathèque de Saint-Lupicin Atelier d écriture poétique Coteaux du Lizon a été mis à jour le 2026-07-16 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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