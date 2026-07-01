Médiathèque de Saint-Lupicin Atelier d écriture poétique Médiathèque Coteaux du Lizon

Informations pratiques

Coteaux du Lizon

Médiathèque de Saint-Lupicin Atelier d écriture poétique

Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 09:00:00

fin : 2026-07-25 13:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Médiathèque de Saint-Lupicin Atelier d’écriture poétique

Samedi 25 juillet de 9h à 13h

Venez apprendre à écrire pour l’oreille et la voix. Manolo Onnis vous invite à explorer le temps, le souffle et la musique de la langue.

Adultes | Sur inscription .

Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 81 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Médiathèque de Saint-Lupicin Atelier d écriture poétique

L’événement Médiathèque de Saint-Lupicin Atelier d écriture poétique Coteaux du Lizon a été mis à jour le 2026-07-16 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)