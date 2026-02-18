marché historique et toutes collections salle polyvalente Jean Ferrat Saint-Rambert-d’Albon Samedi 7 mars, 08h00 a partir de 15€ le ML

Ne manquez pas le 1er Marché Historique et Toutes Collections à la salle polyvalente Jean Ferrat de SAINT RAMBERT D’ALBON (26) le samedi 7 Mars 2026 de 8h à 14h.

L’occasion de nourrir une passion sur le thème de l’antiquités militaire de l’époque Napoléon à la 2ème guerre mondiale au gré des acquisition d’armes de collection, uniformes, casques, insignes, livres, baïonnettes, figurines et autres petits objets sur le thème de l’armée, police et pompiers en présence d’une trentaine d’exposants. Les organisateurs permettront aux passionnés de découvrir l’objet idéal pour compléter leur collection personnelle ou simplement de revivre l’histoire des objets exposés.

Samedi 7 Mars 2026

De 8h à 14h

Lieu :

SALLE POLYVALENTE JEAN FERRAT

Rue du Levant

26140 SAINT RAMBERT D’ALBON

BILLETTERIES :

– Tarif sur place : 4 €uros

– GRATUIT pour les -12 ans

– PASS VIP – Accès avant ouverture officielle : 25 €uros

Entrée déballage marchand – Donne accès avant l’ouverture officielle au public pendant l’installation des exposants le vendredi de 16h à 19h et samedi de 6h30 à 15h

Achat billetterie uniquement sur weezevent

[https://my.weezevent.com/VIPSTRAMBERT2026](https://my.weezevent.com/VIPSTRAMBERT2026)

[https://www.facebook.com/events/2068151070665621/](https://www.facebook.com/events/2068151070665621/)

Buvette et restauration sur place

Organisation : TANDEM EVENTS FRANCE

[tandem.events71@gmail.com](mailto:tandem.events71@gmail.com)

Tél. 06 68 31 79 05

Bon Salon à Tous…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-07T08:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-07T14:00:00.000+01:00

tandem.events71@gmail.com

salle polyvalente Jean Ferrat rue du levant 26140 Saint Rambert d’albon Saint-Rambert-d’Albon 26140 Drôme



