Marche initiatique, Fort des Ayvelles, Villers-Semeuse
dimanche 5 juillet 2026 · Fort des Ayvelles · Villers-Semeuse
Informations pratiques
Marche initiatique Dimanche 5 juillet, 10h00 Fort des Ayvelles Ardennes
Gratuit sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-05T10:00:00+02:00 – 2026-07-05T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-05T10:00:00+02:00 – 2026-07-05T12:00:00+02:00
Une expérience de 2 à 3 km, accessible à tous, ponctuée de petits ateliers pour prendre le temps de se reconnecter à soi, à la nature et à ses sensations.
Au programme :
♀️ Marche avec bâtons
Marche à l’aveugle pour développer la confiance et les perceptions
⚖️ Exercices d’équilibre (en toute sécurité)
✋ Éveil des 5 sens : le goût, l’odorat, l’ouïe, le toucher et la vue
Renforcement musculaire en douceur
️ Exercices de respiration pour se recentrer
Cette marche est une invitation à ralentir, à vivre l’instant présent et à découvrir une autre façon de marcher… plus consciente, plus riche, plus vivante.
Aucun niveau sportif n’est requis, seulement l’envie de vivre une expérience originale dans la bienveillance et la convivialité.
Sur réservation
Fort des Ayvelles rue Louise Michel Villers-Semeuse Villers-Semeuse 08000 Ardennes Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06 74 55 79 91 »}]
Fort des Ayvelles – dimanche 5 juillet
La Maison des Randonnées