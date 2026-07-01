Marche initiatique, Fort des Ayvelles, Villers-Semeuse

Informations pratiques

Marche initiatique Dimanche 5 juillet, 10h00 Fort des Ayvelles Ardennes

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T10:00:00+02:00 – 2026-07-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T10:00:00+02:00 – 2026-07-05T12:00:00+02:00

Une expérience de 2 à 3 km, accessible à tous, ponctuée de petits ateliers pour prendre le temps de se reconnecter à soi, à la nature et à ses sensations.

Au programme :

‍♀️ Marche avec bâtons

Marche à l’aveugle pour développer la confiance et les perceptions

⚖️ Exercices d’équilibre (en toute sécurité)

✋ Éveil des 5 sens : le goût, l’odorat, l’ouïe, le toucher et la vue

Renforcement musculaire en douceur

️ Exercices de respiration pour se recentrer

Cette marche est une invitation à ralentir, à vivre l’instant présent et à découvrir une autre façon de marcher… plus consciente, plus riche, plus vivante.

Aucun niveau sportif n’est requis, seulement l’envie de vivre une expérience originale dans la bienveillance et la convivialité.

Sur réservation

Fort des Ayvelles rue Louise Michel Villers-Semeuse Villers-Semeuse 08000 Ardennes Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06 74 55 79 91 »}]

Fort des Ayvelles – dimanche 5 juillet

La Maison des Randonnées