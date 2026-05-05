Tremblecourt

Marché itinérant des producteurs locaux Tremblecourt

Tremblecourt Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05 17:00:00

fin : 2026-06-05 19:00:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-07-31 2026-10-02

Ce marché met à l’honneur les circuits courts et invite à consommer local, avec des produits de qualité, dans une démarche durable. C’est aussi un moment chaleureux à partager autour des stands variés fruits et légumes de saison, poulet, fromage, oeufs, bières artisanales et pâtisseries.

L’ensemble du calendrier des marchés sur les Terres Touloises est disponible sur le site de la Communauté de communes Terres Touloises.Tout public

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Tremblecourt 54385 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

This market celebrates short circuits and invites you to consume local, quality products in a sustainable way. It’s also a warm moment to share around a variety of stalls: seasonal fruit and vegetables, chicken, cheese, eggs, craft beers and pastries.

The full Terres Touloises market calendar is available on the Communauté de communes Terres Touloises website.

L’événement Marché itinérant des producteurs locaux Tremblecourt Tremblecourt a été mis à jour le 2026-05-05 par MT TERRES TOULOISES