MARCHE & JEU DE PISTE Stade de football à Bouclans Bouclans

Bouclans

MARCHE & JEU DE PISTE

Stade de football à Bouclans Rue du Stade Bouclans Doubs

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 09:00:00

fin : 2026-05-25 11:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Vers l’infini et au-delà !

Envi d’un moment magique en famille ou entre amis ?

Rejoignez-nous pour une marche de 6 km, accessible aux enfants, sur le thème de Disney !

Au programme énigmes, rires et surprises tout au long du parcours ? et un petit ravitos

Déguisements bienvenus… laissez parler votre imagination

Et pour les amateurs de balade plus tranquille, un parcours de 13 km vous attend également, avec une pause gourmande et conviviale à mi-parcours

Une belle occasion de partager un moment festif et accessible à tous !

Restauration et buvette sur place.

Nous vous attendons nombreux, à très vite ! .

Stade de football à Bouclans Rue du Stade Bouclans 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 71 43 55 apebouclans@yahoo.fr

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English : MARCHE & JEU DE PISTE

L’événement MARCHE & JEU DE PISTE Bouclans a été mis à jour le 2026-04-13 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS