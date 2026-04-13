MARCHE & JEU DE PISTE Stade de football à Bouclans Bouclans
MARCHE & JEU DE PISTE Stade de football à Bouclans Bouclans lundi 25 mai 2026.
Bouclans
MARCHE & JEU DE PISTE
Stade de football à Bouclans Rue du Stade Bouclans Doubs
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 09:00:00
fin : 2026-05-25 11:00:00
Date(s) :
2026-05-25
Vers l’infini et au-delà !
Envi d’un moment magique en famille ou entre amis ?
Rejoignez-nous pour une marche de 6 km, accessible aux enfants, sur le thème de Disney !
Au programme énigmes, rires et surprises tout au long du parcours ? et un petit ravitos
Déguisements bienvenus… laissez parler votre imagination
Et pour les amateurs de balade plus tranquille, un parcours de 13 km vous attend également, avec une pause gourmande et conviviale à mi-parcours
Une belle occasion de partager un moment festif et accessible à tous !
Restauration et buvette sur place.
Nous vous attendons nombreux, à très vite ! .
Stade de football à Bouclans Rue du Stade Bouclans 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 71 43 55 apebouclans@yahoo.fr
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English : MARCHE & JEU DE PISTE
L’événement MARCHE & JEU DE PISTE Bouclans a été mis à jour le 2026-04-13 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS