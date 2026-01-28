Marché La Bastide-Clairence
Marché La Bastide-Clairence mardi 21 juillet 2026.
Marché
Place des Arceaux La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21
2026-07-21
Sur la Place des Arceaux, lieu d’échanges depuis toujours, les producteurs fermiers vous invitent à découvrir leur savoir-faire et des produits à la saveur authentique. Un moment de partage et de convivialité dans l’un des plus beaux villages de France. .
Place des Arceaux La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05 labastideclairence@otpaysbasque.com
