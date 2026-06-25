Marché La Bastide-Clairence
Marché La Bastide-Clairence mardi 1 septembre 2026.
La Bastide-Clairence
Marché
Place des Arceaux La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01 09:00:00
fin : 2026-09-01 13:00:00
Date(s) :
2026-09-01
Sur la Place des Arceaux, lieu d’échanges depuis toujours, les producteurs fermiers vous invitent à découvrir leur savoir-faire et des produits à la saveur authentique. Un moment de partage et de convivialité dans l’un des plus beaux villages de France. .
Place des Arceaux La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05 labastideclairence@otpaysbasque.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché
L’événement Marché La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à La Bastide-Clairence (Pyrénées-Atlantiques)
- Marché La Bastide-Clairence 30 juin 2026
- Spectacle de danse Raconte moi une histoire Salle Inessa La Bastide-Clairence 4 juillet 2026
- Le quatuor Hermione en concert Eglise La Bastide-Clairence 4 juillet 2026
- Peintures de Mikel Etxebarria Place des Arceaux La Bastide-Clairence 6 juillet 2026
- Visite guidée zoom sur La Bastide et ses pépites ! La Bastide-Clairence 7 juillet 2026