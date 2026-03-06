Marché La Chapelle Baloue La Chapelle-Baloue
place Poitrenaud La Chapelle-Baloue Creuse
Début : 2026-03-21
fin : 2026-09-19
2026-03-21 2026-04-18 2026-05-16 2026-06-20 2026-07-18 2026-08-15 2026-09-19 2026-10-17 2026-11-21
Porté par la dynamique de ses artisans, maraîchers et producteurs locaux, le marché de La Chapelle vous donne rendez-vous chaque troisième vendredi matin du mois… même en hiver .
place Poitrenaud La Chapelle-Baloue 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 53 85
