Marché La Chapelle Baloue

place Poitrenaud La Chapelle-Baloue Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-03-21 2026-04-18 2026-05-16 2026-06-20 2026-07-18 2026-08-15 2026-09-19 2026-10-17 2026-11-21

Porté par la dynamique de ses artisans, maraîchers et producteurs locaux, le marché de La Chapelle vous donne rendez-vous chaque troisième vendredi matin du mois… même en hiver .

place Poitrenaud La Chapelle-Baloue 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 53 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché La Chapelle Baloue

L’événement Marché La Chapelle Baloue La Chapelle-Baloue a été mis à jour le 2026-03-03 par Creuse Tourisme