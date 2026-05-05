MARCHÉ LE POUGET Le Pouget
MARCHÉ LE POUGET Le Pouget mardi 5 mai 2026.
Le Pouget
MARCHÉ LE POUGET
Le Pouget Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05
fin : 2026-06-02
Date(s) :
2026-05-05 2026-05-08 2026-05-12 2026-05-15 2026-05-19 2026-05-22 2026-05-26 2026-05-29 2026-06-02 2026-06-05 2026-06-09 2026-06-12 2026-06-16 2026-06-19 2026-06-23 2026-06-26 2026-06-30 2026-07-03 2026-07-07 2026-07-10
Rendez-vous tous Mardi et vendredi de 8h à 12h (4 à 5 exposants), pour le Marché Traditionnel du Pouget, au Parc Municipal, sur la place de la République.
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Le Pouget 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 96 71 09
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English : MARCHÉ LE POUGET
Meet us every Tuesday and Friday from 8am to 12pm (4 to 5 stallholders), for the Traditional Market of Le Pouget, in the Municipal Park, on the Place de la République.
L’événement MARCHÉ LE POUGET Le Pouget a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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