Le Pouget

MARCHÉ LE POUGET

Le Pouget Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-05-05 2026-05-08 2026-05-12 2026-05-15 2026-05-19 2026-05-22 2026-05-26 2026-05-29 2026-06-02 2026-06-05 2026-06-09 2026-06-12 2026-06-16 2026-06-19 2026-06-23 2026-06-26 2026-06-30 2026-07-03 2026-07-07 2026-07-10

Rendez-vous tous Mardi et vendredi de 8h à 12h (4 à 5 exposants), pour le Marché Traditionnel du Pouget, au Parc Municipal, sur la place de la République.

.

Le Pouget 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 96 71 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : MARCHÉ LE POUGET

Meet us every Tuesday and Friday from 8am to 12pm (4 to 5 stallholders), for the Traditional Market of Le Pouget, in the Municipal Park, on the Place de la République.

L’événement MARCHÉ LE POUGET Le Pouget a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT