Marché le vendredi après-midi

Place Saint Roch Sugères Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-09 16:00:00

fin : 2026-11-14 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Marché de producteurs locaux, privilégiant les circuits courts fruits, légumes, fromages, viandes, pains et pâtisseries, produits laitiers, bières artisanales, rôtisserie…

.

Place Saint Roch Sugères 63490 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 70 91 01 mairie-sugeres@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Local producers’ market, featuring fruit, vegetables, cheeses, meats, breads and pastries, dairy products, craft beers, rotisseries…

L’événement Marché le vendredi après-midi Sugères a été mis à jour le 2025-10-02 par Auvergne Pays d’Issoire