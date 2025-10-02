Marché le vendredi après-midi Sugères
Marché le vendredi après-midi
Place Saint Roch Sugères Puy-de-Dôme
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-09 16:00:00
fin : 2026-11-14 18:00:00
2026-05-09
Marché de producteurs locaux, privilégiant les circuits courts fruits, légumes, fromages, viandes, pains et pâtisseries, produits laitiers, bières artisanales, rôtisserie…
Place Saint Roch Sugères 63490 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 70 91 01 mairie-sugeres@orange.fr
English :
Local producers’ market, featuring fruit, vegetables, cheeses, meats, breads and pastries, dairy products, craft beers, rotisseries…
