Marché local Place du Marché Valmeinier
Marché local Place du Marché Valmeinier jeudi 16 juillet 2026.
Valmeinier
Marché local
Place du Marché Place du Marché (Valmeinier Centre Station 1800) Valmeinier Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-16 08:00:00
fin : 2026-08-27 13:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Chaque jeudi matin, venez découvrir notre marché local au cœur de Valmeinier 1800. Que ce soit pour découvrir, déguster des produits du terroir ou ramener un souvenir de Valmeinier. Une chose est sûre vous trouverez forcément votre bonheur !
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Place du Marché Place du Marché (Valmeinier Centre Station 1800) Valmeinier 73450 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 56 51 06 mairie@valmeinier.fr
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English : Local Market
Every Thursday morning, come and discover our local market in the centre of Valmeinier 1800. To discover, taste local products or bring back a souvenir from Valmeinier, one thing is sure: You will find what you are looking for.
L’événement Marché local Valmeinier a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de Valmeinier
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