Informations pratiques

Soustons

Marche matinale de 10 km

Place des Arènes Soustons Landes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 08:30:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Venez participer à la marche matinale de 10 km. Pas de condition physique particulière Ouvert à tous !

Venez participer à la marche matinale de 10 km. Pas de condition physique particulière Ouvert à tous ! .

Place des Arènes Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 52 62

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English : Marche matinale de 10 km

Come join us for the 10-km morning walk. No special fitness level required—open to everyone!

L’événement Marche matinale de 10 km Soustons a été mis à jour le 2026-07-25 par OTI LAS