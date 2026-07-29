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Marche matinale de 10 km Soustons

jeudi 6 août 2026 · Soustons

Marche matinale de 10 km Soustons

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
Place des Arènes
Ville
40140 Soustons
Département
Landes
Tarif
5 5 5

Soustons

Marche matinale de 10 km

Place des Arènes Soustons Landes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 08:30:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Venez participer à la marche matinale de 10 km. Pas de condition physique particulière Ouvert à tous !
Venez participer à la marche matinale de 10 km. Pas de condition physique particulière Ouvert à tous !   .

Place des Arènes Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 52 62 

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English : Marche matinale de 10 km

Come join us for the 10-km morning walk. No special fitness level required—open to everyone!

L’événement Marche matinale de 10 km Soustons a été mis à jour le 2026-07-25 par OTI LAS

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