Marche matinale de 10 km Soustons
jeudi 6 août 2026 · Soustons
Informations pratiques
Soustons
Marche matinale de 10 km
Place des Arènes Soustons Landes
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 08:30:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Venez participer à la marche matinale de 10 km. Pas de condition physique particulière Ouvert à tous !
Venez participer à la marche matinale de 10 km. Pas de condition physique particulière Ouvert à tous ! .
Place des Arènes Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 52 62
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English : Marche matinale de 10 km
Come join us for the 10-km morning walk. No special fitness level required—open to everyone!
L’événement Marche matinale de 10 km Soustons a été mis à jour le 2026-07-25 par OTI LAS
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