Marché médiéval à la chapelle, Chapelle de la Madeleine, Beaumont Saint-Cyr

Informations pratiques

Marché médiéval à la chapelle Dimanche 20 septembre, 09h30 Chapelle de la Madeleine Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Marché médiéval à la chapelle

Au temps de Charlotte de Brizay et Pierre de Neuchèze

Ce marché médiéval vous emmène au temps de Charlotte de Brizay et de Pierre de Neuchèze, seigneurs des lieux à la fin du Moyen-Âge. L’histoire vous sera contée à 10h,12h,14h et 15h lors de visites guidées de la chapelle. Les compagnons de la Galipote sortiront de leur camp le temps d’un spectacle à 11h et 16h. Toute la journée, restauration au four à pain, jeux anciens, ateliers d’artisans, expositions animeront le site pour votre plaisir.

Chapelle de la Madeleine 1 rue de la Madeleine Beaumont Saint-Cyr Beaumont Saint-Cyr 86490 Beaumont Vienne Nouvelle-Aquitaine 0685805312 http://www.beaumont-patrimoine.com https://www.facebook.com/p/Patrimoine-Culture-et-Traditions-61566033358075/ La chapelle funéraire de la Madeleine, située à Beaumont Saint-Cyr, est un édifice discret mais remarquable du patrimoine local. Sa fondation pourrait remonter à la fin du XIVe ou au XVe siècle, même si elle est mentionnée avec certitude en 1520. L’édifice actuel date principalement de la seconde moitié du XIXe siècle et conserve un décor peint délicat, composé notamment de rinceaux et de motifs floraux. Inscrite au titre des Monuments historiques depuis 2002, la chapelle, son décor et son caveau témoignent de l’histoire funéraire et religieuse de Beaumont. Le stationnement se fait le long de la route.

Marché médiéval à la chapelle

©aurélie Daviaud