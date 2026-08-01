Informations pratiques

Assais-les-Jumeaux

Marché mensuel à Assais-les-Jumeaux

Rue de la Croix Blanche Assais-les-Jumeaux Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 17:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

La commune d’Assais-les-Jumeaux propose un marché mensuel le deuxième vendredi de chaque mois. Ce vendredi 14 août, le marché est proposé en intérieur et extérieur, rue de la Croix Blanche et Place Saint-Martin, à partir de 17 h 30. Venez flâner entre les étals et découvrir de bon produits locaux et artisanaux, tout en profitant de la soirée mijet (premier bol offert) et de la buvette, pour une pause gourmande et conviviale. Renseignements et inscriptions au 05 49 64 63 46 ou par mail mairie@assaislesjumeaux.fr .

Rue de la Croix Blanche Assais-les-Jumeaux 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 63 46 mairie@assaislesjumeaux.fr

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English : Marché mensuel à Assais-les-Jumeaux

L’événement Marché mensuel à Assais-les-Jumeaux Assais-les-Jumeaux a été mis à jour le 2026-08-06 par CC Airvaudais Val du Thouet