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Marché mensuel Huppy

Marché mensuel Huppy vendredi 3 juillet 2026.

Ville : 80140 Huppy

Département : Somme

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Huppy

Marché mensuel

Huppy Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 16:00:00
fin : 2026-08-07 20:00:00

Date(s) :
2026-07-03 2026-08-07 2026-09-04 2026-10-02

Venez découvrir le marché d’Huppy
Venez découvrir le marché d’Huppy   .

Huppy 80140 Somme Hauts-de-France +33 6 89 22 18 88 

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English :

Come and discover the Huppy market

L’événement Marché mensuel Huppy a été mis à jour le 2026-06-10 par OT DE LA BAIE DE SOMME