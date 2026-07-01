Marché Moll’Owe, la guinguette de Mollkirch Mollkirch
vendredi 31 juillet 2026 · Mollkirch
Informations pratiques
Mollkirch
Marché Moll’Owe, la guinguette de Mollkirch
Rue de l’Église Mollkirch Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-31 17:00:00
fin : 2026-07-31 22:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Il y a des soirées qui commencent sans qu’on sache vraiment pourquoi on y est bien… Le Moll’OWe, c’est cette soirée-là !
Le Moll’Owe, c’est la soirée de Mollkirch en alsacien. Et ce vendredi 31 juillet , elle promet d’être mémorable !
La restauration sera assurée par trois food trucks aux saveurs du monde
– Le Comptoir Libanais
– Nouiles Oi
– Kings’ Paëlla
De quoi satisfaire toutes les envies, du plus grand au plus petit.
La buvette de la soirée sera tenue par l’association Sauver le Guirbaden, qui œuvre depuis des années à la restauration, l’entretien et l’animation du château qui domine notre beau village.
Des artisans et créateurs locaux seront présents pour vous faire découvrir leurs savoir-faire forgeron, couturière, macramé, attrape-soleil, praticien énergéticien, parfums, cosmétiques, accessoires bien-être… Une belle occasion de repartir avec un souvenir authentique et fait main.
Venez flâner, goûter et partager, Mollkirch vous attend ! .
Rue de l’Église Mollkirch 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 6 18 19 67 51 cadredevie.mollkirch@gmail.com
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English :
There are some nights that start out without you really knowing why you’re having such a good time… Moll’OWe is exactly that kind of night!
L’événement Marché Moll’Owe, la guinguette de Mollkirch Mollkirch a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile
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