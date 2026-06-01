Monclar

Marché

Place de la Mairie Monclar Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 16:30:00

fin : 2027-12-31 19:30:00

Date(s) :

2026-06-11

Fruits, légumes, viandes, fromages, poissons, pizzas, pâtisseries, librairie itinérante, distillerie, rôtisserie, créations artisanales…

Fruits, légumes, viandes, fromages, poissons, pizzas, pâtisseries, librairie itinérante, distillerie, rôtisserie, créations artisanales… .

Place de la Mairie Monclar 47380 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 80 98

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English : Marché

Fruits, vegetables, meats, cheeses, fish, pizzas, pastries, mobile bookshop, distillery, rotisserie, handmade creations…

L’événement Marché Monclar a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Vallée du Lot et Garonne