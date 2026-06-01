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Marché Monclar

Marché Monclar

Marché Monclar jeudi 11 juin 2026.

Adresse : Place de la Mairie

Ville : 47380 Monclar

Département : Lot-et-Garonne

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : vendredi 31 décembre 2027

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Monclar

Marché

Place de la Mairie Monclar Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 16:30:00
fin : 2027-12-31 19:30:00

Date(s) :
2026-06-11

Fruits, légumes, viandes, fromages, poissons, pizzas, pâtisseries, librairie itinérante, distillerie, rôtisserie, créations artisanales…
Fruits, légumes, viandes, fromages, poissons, pizzas, pâtisseries, librairie itinérante, distillerie, rôtisserie, créations artisanales…   .

Place de la Mairie Monclar 47380 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 80 98 

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English : Marché

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L’événement Marché Monclar a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Vallée du Lot et Garonne