Marché Monclar
Marché Monclar jeudi 11 juin 2026.
Monclar
Marché
Place de la Mairie Monclar Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 16:30:00
fin : 2027-12-31 19:30:00
Date(s) :
2026-06-11
Fruits, légumes, viandes, fromages, poissons, pizzas, pâtisseries, librairie itinérante, distillerie, rôtisserie, créations artisanales…
Fruits, légumes, viandes, fromages, poissons, pizzas, pâtisseries, librairie itinérante, distillerie, rôtisserie, créations artisanales… .
Place de la Mairie Monclar 47380 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 80 98
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English : Marché
Fruits, vegetables, meats, cheeses, fish, pizzas, pastries, mobile bookshop, distillery, rotisserie, handmade creations…
L’événement Marché Monclar a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Vallée du Lot et Garonne