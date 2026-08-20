Marche mortelle, Cité de la préhistoire, Orgnac-l’Aven

Informations pratiques

Marche mortelle Samedi 19 septembre, 09h00 Cité de la préhistoire Ardèche

Prévoir pique-nique, eau, chaussures de randonnée. Sur inscription auprès de la CdC des gorges de l’Ardèche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Une marche qui relie symboliquement Orgnac et Chauvet en passant par des sites funéraires et mémoriels.

Une marche pour se rencontrer et questionner notre rapport à la mort qui a évolué au cours du temps. Une marche ponctuée de lectures, d’écoutes, de témoignages. 2 groupes, 2 départs, des retrouvailles à Vagnas autour d’un goûter et des chants mortels et vivants de Babaü.

Deux parcours de 12 km à faible dénivelé avec une arrivée commune à Vagnas sont proposés pour cette marche mortelle.

Animée par l’équipe du Ressort, Sonia Stocchetti – archéologue, Olivier Bertrand – journaliste et documentariste, Stéphane Tocino – spéléologue, Françoise Ageron – association histoire Vallon, Philippe Barth – médiateur scientifique

Cité de la préhistoire 2130 Route de l’Aven, 07150 Orgnac-l’Aven, France Orgnac-l’Aven 07150 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475386510 https://www.orgnac.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.cc-gorgesardeche.fr/marche-mortelle »}] Le propos du musée est résolument accessible à un large public familial tout en se basant sur un discours scientifique actualisé (88 chercheurs consultés pour la validation des contenus). La présentation associe un propos généraliste sur la Préhistoire depuis 350 000 ans jusqu’à – 600 ans, à des focus qui valorisent le patrimoine ardéchois et gardois, notamment le patrimoine dolménique. Plusieurs niveaux de lecture sont présentés, avec notamment des animaux grandeur nature, des tables tactiles, des maquettes et des stands de manipulation. Des animations sont proposées gratuitement pendant les vacances scolaires. Parking.

Une marche qui relie symboliquement Orgnac et Chauvet en passant par des sites funéraires et mémoriels.

© Association le Ressort