Marche nationale pour la Vue Salle communale Solignac-sur-Loire

Marche nationale pour la Vue

Salle communale Rue de l’Argentière Solignac-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

randonnée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 13:30:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

La Marche nationale pour la Vue revient le 4 octobre 2026 à Solignac-sur-Loire, organisée par l’Association DMLA Antenne du Puy-en-Velay. Une journée solidaire de marche pour soutenir la recherche et sensibiliser aux maladies de la vision.

Salle communale Rue de l’Argentière Solignac-sur-Loire 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 85 12 85

English :

The Marche nationale pour la Vue returns to Solignac-sur-Loire on October 4, 2026, organized by the Association DMLA ? Antenne du Puy-en-Velay. A day of walking to support research and raise awareness of vision diseases.

