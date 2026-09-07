marche nature et renfo avec la Maison sport Santé, argeles sur mer, Argelès-sur-Mer

Informations pratiques

marche nature et renfo avec la Maison sport Santé Lundi 28 septembre, 09h00 argeles sur mer Pyrénées-Orientales

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-28T09:00:00+02:00 – 2026-09-28T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-28T09:00:00+02:00 – 2026-09-28T11:00:00+02:00

**Participez à la Semaine de la Forme !**

La Maison Sport Santé d’Argelès-sur-Mer vous invite à partager un moment dynamique et convivial à l’occasion de la Semaine de la Forme.

Que vous soyez débutant ou déjà actif, venez découvrir des activités physiques adaptées à tous les niveaux dans une ambiance chaleureuse et bienveillante. Au programme : marche active, ateliers de renforcement musculaire, parcours de motricité et initiations sportives.

**Lundi 28 septembre 2026**

**Départ à 9 h**

**Argelès-sur-Mer**

Cette matinée est l’occasion de :

* reprendre ou maintenir une activité physique ;

* découvrir de nouvelles pratiques sportives ;

* améliorer votre condition physique ;

* rencontrer d’autres participants dans un cadre agréable.

✅ **Événement gratuit et ouvert à tous les adultes et seniors.**

Pensez à prévoir une tenue confortable, des chaussures adaptées et une bouteille d’eau.

Nous vous attendons nombreux pour bouger ensemble dans la bonne humeur ! ‍♀️ ‍♂️

argeles sur mer 15 rue des colverts 66700 Argeles su Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie

Marche nature au départ de la MSS jusqu’au parcours de santé où un circuit de renforcement musculaire vous attend, puis retour à la MSS Sport Santé nature renforcement musculaire