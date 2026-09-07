marche nature et renfo avec la Maison sport Santé, argeles sur mer, Argelès-sur-Mer
lundi 28 septembre 2026 · argeles sur mer · Argelès-sur-Mer
Informations pratiques
marche nature et renfo avec la Maison sport Santé Lundi 28 septembre, 09h00 argeles sur mer Pyrénées-Orientales
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-28T09:00:00+02:00 – 2026-09-28T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-28T09:00:00+02:00 – 2026-09-28T11:00:00+02:00
**Participez à la Semaine de la Forme !**
La Maison Sport Santé d’Argelès-sur-Mer vous invite à partager un moment dynamique et convivial à l’occasion de la Semaine de la Forme.
Que vous soyez débutant ou déjà actif, venez découvrir des activités physiques adaptées à tous les niveaux dans une ambiance chaleureuse et bienveillante. Au programme : marche active, ateliers de renforcement musculaire, parcours de motricité et initiations sportives.
**Lundi 28 septembre 2026**
**Départ à 9 h**
**Argelès-sur-Mer**
Cette matinée est l’occasion de :
* reprendre ou maintenir une activité physique ;
* découvrir de nouvelles pratiques sportives ;
* améliorer votre condition physique ;
* rencontrer d’autres participants dans un cadre agréable.
✅ **Événement gratuit et ouvert à tous les adultes et seniors.**
Pensez à prévoir une tenue confortable, des chaussures adaptées et une bouteille d’eau.
Nous vous attendons nombreux pour bouger ensemble dans la bonne humeur ! ♀️ ♂️
argeles sur mer 15 rue des colverts 66700 Argeles su Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie
Marche nature au départ de la MSS jusqu’au parcours de santé où un circuit de renforcement musculaire vous attend, puis retour à la MSS Sport Santé nature renforcement musculaire
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