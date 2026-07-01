Visite commentée des travaux de restauration d’une tour de défense des remparts de la citée médiévale fortifiée d’Argelès, Tour médiévale Miquel, Argelès-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Tour médiévale Miquel · Argelès-sur-Mer
Informations pratiques
Visite commentée des travaux de restauration d’une tour de défense des remparts de la citée médiévale fortifiée d’Argelès 19 et 20 septembre Tour médiévale Miquel Pyrénées-Orientales
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite guidée d’une tour des remparts de la cité médiévale fortifiée d’Argelès.
Par petits groupes, partez à la découverte du système défensif des remparts d’une cité médiévale fortifiée.
Cette visite guidée vous permettra de mieux comprendre l’ingéniosité des dispositifs militaires et l’organisation stratégique du site au fil des siècles.
Tour médiévale Miquel 24 bis rue des remparts, 66700 Argelès-sur-mer Argelès-sur-Mer 66700 Argelès Village Pyrénées-Orientales Occitanie 0683172762 Visite commentée d’une tour flanquée de défense de la citée médiévale d’argelès datant du 13ème siècle restaurée par son propriétaire. Parking gratuit à 200 mètres environ.
Visite guidée d’une tour des remparts de la cité médiévale fortifiée d’Argelès
© Alain Miquel
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