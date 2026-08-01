LES DÉGUSTATIONS DU LUNDI Argelès-sur-Mer
lundi 17 août 2026 · Argelès-sur-Mer
Informations pratiques
Argelès-sur-Mer
LES DÉGUSTATIONS DU LUNDI
place de l’europe Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 11:00:00
fin : 2026-08-17 14:00:00
Date(s) :
2026-08-17
Les dégustations du lundi se poursuivent à l’Office de Tourisme d’Argelès-sur-Mer.
Ce lundi 17 août, venez découvrir et déguster les vins du Château Valmy. Une belle occasion de rencontrer un producteur local et d’échanger autour de son savoir-faire …
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place de l’europe Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 81 15 85
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English :
The Monday wine tastings continue at the Argelès-sur-Mer Tourist Office.
This Monday, August 17, come discover and taste the wines of Château Valmy. It’s a great opportunity to meet a local winemaker and discuss his expertise…
L’événement LES DÉGUSTATIONS DU LUNDI Argelès-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-07 par OT D’ ARGELES SUR MER
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