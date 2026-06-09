LES SCÈNES DE VALMY THÉÂTRE DE PLEIN AIR CYRANO DE BERGERAC Argelès-sur-Mer mercredi 12 août 2026.

Argelès-sur-Mer

LES SCÈNES DE VALMY THÉÂTRE DE PLEIN AIR CYRANO DE BERGERAC

Chemin de Valmy Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : 16 – 16 – 16

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 21:00:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-12

Théâtre de verdure avec vue sur mer, Les Scènes de Valmy accueillent pendant un mois la troupe de Classique en août . Composée d’une trentaine d’artistes, professionnels et amateurs, venus de toute la France et de plusieurs compagnies de théâtre, la…

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Chemin de Valmy Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 04 08 64 61

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English :

Les Scènes de Valmy, an open-air theater overlooking the sea, welcomes the Classique en août troupe for a month. Comprising some thirty artists, both professional and amateur, from all over France and from several theater companies, the…

L’événement LES SCÈNES DE VALMY THÉÂTRE DE PLEIN AIR CYRANO DE BERGERAC Argelès-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-09 par OT D’ ARGELES SUR MER