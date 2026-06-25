MAR I MUNTS Argelès-sur-Mer
MAR I MUNTS Argelès-sur-Mer dimanche 12 juillet 2026.
Argelès-sur-Mer
MAR I MUNTS
24 Avenue Molière Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 –
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-12 07:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-07-12 2026-08-16
Randonnées cyclotouristiques.
3 Parcours route, 40km, 80km et 115km
2 Parcours vtt, 12km et 34 km
Accueil et Ravitaillements offerts
Inscription et départs dès 07h00…
.
24 Avenue Molière Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 63 82 29 95 secretariat@vca66.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Cycling Tours.
3 road routes: 40 km, 80 km, and 115 km
2 mountain bike routes: 12 km and 34 km
Free registration and refreshments
Registration and start times beginning at 7:00 a.m…
L’événement MAR I MUNTS Argelès-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’ ARGELES SUR MER