Argelès-sur-Mer

MAR I MUNTS

24 Avenue Molière Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 –

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-12 07:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-07-12 2026-08-16

Randonnées cyclotouristiques.

3 Parcours route, 40km, 80km et 115km

2 Parcours vtt, 12km et 34 km

Accueil et Ravitaillements offerts

Inscription et départs dès 07h00…

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24 Avenue Molière Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 63 82 29 95 secretariat@vca66.fr

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English :

Cycling Tours.

3 road routes: 40 km, 80 km, and 115 km

2 mountain bike routes: 12 km and 34 km

Free registration and refreshments

Registration and start times beginning at 7:00 a.m…

L’événement MAR I MUNTS Argelès-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’ ARGELES SUR MER