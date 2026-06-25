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MAR I MUNTS Argelès-sur-Mer

MAR I MUNTS Argelès-sur-Mer

MAR I MUNTS Argelès-sur-Mer dimanche 12 juillet 2026.

Adresse
24 Avenue Molière
Ville
66700 Argelès-sur-Mer
Département
Pyrénées-Orientales
Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
07:00:00
Tarif
10 10 Tarif réduit Tarif réduit

Argelès-sur-Mer

MAR I MUNTS

24 Avenue Molière Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 –

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-12 07:00:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-07-12 2026-08-16

Randonnées cyclotouristiques.

3 Parcours route, 40km, 80km et 115km
2 Parcours vtt, 12km et 34 km

Accueil et Ravitaillements offerts
Inscription et départs dès 07h00…
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24 Avenue Molière Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 63 82 29 95  secretariat@vca66.fr

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English :

Cycling Tours.

3 road routes: 40 km, 80 km, and 115 km
2 mountain bike routes: 12 km and 34 km

Free registration and refreshments
Registration and start times beginning at 7:00 a.m…

L’événement MAR I MUNTS Argelès-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’ ARGELES SUR MER

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