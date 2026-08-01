Informations pratiques

Argelès-sur-Mer

LES DÉGUSTATIONS DU LUNDI

place de l’europe Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 11:00:00

fin : 2026-08-24 14:00:00

Date(s) :

2026-08-24

Les dégustations du lundi se poursuivent à l’Office de Tourisme d’Argelès-sur-Mer.

Ce lundi 24 août, venez découvrir et déguster les vins de la cave coopérative.

Rendez-vous de 11h à 14h, à l’intérieur de l’Office de Tourisme d’Argelès-sur-Mer.

Nous…

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place de l’europe Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 81 15 85

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English :

The Monday wine tastings continue at the Argelès-sur-Mer Tourist Office.

This Monday, August 24, come discover and taste the wines from the cooperative winery.

The event will take place from 11 a.m. to 2 p.m. inside the Argelès-sur-Mer Tourist Office.

We…

L’événement LES DÉGUSTATIONS DU LUNDI Argelès-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-13 par OT D’ ARGELES SUR MER