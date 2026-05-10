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Marché nocturne à Chasselas Les Prés de la place Chasselas

Marché nocturne à Chasselas Les Prés de la place Chasselas mardi 4 août 2026.

Lieu : Les Prés de la place

Adresse : Esplanade

Ville : 71570 Chasselas

Département : Saône-et-Loire

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Chasselas

Marché nocturne à Chasselas

Les Prés de la place Esplanade Chasselas Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 17:00:00
fin : 2026-08-04 23:00:00

Date(s) :
2026-08-04

Flânez parmi les stands de producteurs et artisans locaux, composez votre dîner champêtre et profitez d’une ambiance conviviale avec concerts et jeux en bois en libre-service.

Concert Good Time LFM (Funk, soul et rythm and blues)

Prévoir le paiement en espèces, certains exposants ne disposent pas de terminaux de carte bancaire.
Accès libre.   .

Les Prés de la place Esplanade Chasselas 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81  rochedesolutre@saoneetloire71.fr

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English : Marché nocturne à Chasselas

L’événement Marché nocturne à Chasselas Chasselas a été mis à jour le 2026-05-13 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)

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