Marché nocturne à Chasselas Les Prés de la place Chasselas
Marché nocturne à Chasselas Les Prés de la place Chasselas mardi 4 août 2026.
Chasselas
Marché nocturne à Chasselas
Les Prés de la place Esplanade Chasselas Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 17:00:00
fin : 2026-08-04 23:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Flânez parmi les stands de producteurs et artisans locaux, composez votre dîner champêtre et profitez d’une ambiance conviviale avec concerts et jeux en bois en libre-service.
Concert Good Time LFM (Funk, soul et rythm and blues)
Prévoir le paiement en espèces, certains exposants ne disposent pas de terminaux de carte bancaire.
Accès libre. .
Les Prés de la place Esplanade Chasselas 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr
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English : Marché nocturne à Chasselas
L’événement Marché nocturne à Chasselas Chasselas a été mis à jour le 2026-05-13 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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