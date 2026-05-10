Marché nocturne à Chasselas Les Prés de la place Chasselas

Chasselas

Marché nocturne à Chasselas

Les Prés de la place Esplanade Chasselas Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 17:00:00

fin : 2026-08-04 23:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Flânez parmi les stands de producteurs et artisans locaux, composez votre dîner champêtre et profitez d’une ambiance conviviale avec concerts et jeux en bois en libre-service.

Concert Good Time LFM (Funk, soul et rythm and blues)

Prévoir le paiement en espèces, certains exposants ne disposent pas de terminaux de carte bancaire.

Accès libre. .

Les Prés de la place Esplanade Chasselas 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr

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English : Marché nocturne à Chasselas

L’événement Marché nocturne à Chasselas Chasselas a été mis à jour le 2026-05-13 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)