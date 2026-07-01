AGENDA · Tornac
Marche nocturne à Tornac, Tornac, Tornac
jeudi 13 août 2026 · Tornac
Informations pratiques
Marche nocturne à Tornac Jeudi 13 août, 19h00 Tornac Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-13T19:00:00+02:00 – 2026-08-13T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-13T19:00:00+02:00 – 2026-08-13T23:00:00+02:00
Repas tiré du sac.
Dès 10 ans.
Tornac 30140 Tornac Tornac 30140 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 88 25 00 48 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@pierrefeuillecigale.com »}]
Empruntez les sentiers avant d’atteindre un espace dégagé pour observer les étoiles. Randonnée Balade