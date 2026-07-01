Marche nocturne à Tornac, Tornac, Tornac

Informations pratiques

Marche nocturne à Tornac Jeudi 13 août, 19h00 Tornac Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-13T19:00:00+02:00 – 2026-08-13T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-13T19:00:00+02:00 – 2026-08-13T23:00:00+02:00

Repas tiré du sac.

Dès 10 ans.

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Empruntez les sentiers avant d’atteindre un espace dégagé pour observer les étoiles. Randonnée Balade