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AGENDA · Tornac

Marche nocturne à Tornac, Tornac, Tornac

jeudi 13 août 2026 · Tornac

Marche nocturne à Tornac, Tornac, Tornac

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Lieu
Tornac
Adresse
30140 Tornac
Ville
30140 Tornac
Département
Gard

Marche nocturne à Tornac Jeudi 13 août, 19h00 Tornac Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-13T19:00:00+02:00 – 2026-08-13T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-13T19:00:00+02:00 – 2026-08-13T23:00:00+02:00

Repas tiré du sac.

Dès 10 ans.

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Empruntez les sentiers avant d’atteindre un espace dégagé pour observer les étoiles. Randonnée Balade