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Marché nocturne à Varennes-lès-Narcy le 27 juin 2026 Cour de l école Varennes-lès-Narcy

Marché nocturne à Varennes-lès-Narcy le 27 juin 2026 Cour de l école Varennes-lès-Narcy samedi 27 juin 2026.

Lieu : Cour de l école

Adresse : 2 Rue de Vergennes

Ville : 58400 Varennes-lès-Narcy

Département : Nièvre

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Tarif réduit Tarif réduit

Varennes-lès-Narcy

Marché nocturne à Varennes-lès-Narcy le 27 juin 2026

Cour de l école 2 Rue de Vergennes Varennes-lès-Narcy Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Moment de convivialité, festif, avec exposants divers, musique et restauration sur place   .

Cour de l école 2 Rue de Vergennes Varennes-lès-Narcy 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 17 73 78  mairie.varennes-les-narcy@laposte.net

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English : Marché nocturne à Varennes-lès-Narcy le 27 juin 2026

L’événement Marché nocturne à Varennes-lès-Narcy le 27 juin 2026 Varennes-lès-Narcy a été mis à jour le 2026-06-05 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges