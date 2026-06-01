Marché nocturne à Varennes-lès-Narcy le 27 juin 2026 Cour de l école Varennes-lès-Narcy
Marché nocturne à Varennes-lès-Narcy le 27 juin 2026 Cour de l école Varennes-lès-Narcy samedi 27 juin 2026.
Varennes-lès-Narcy
Marché nocturne à Varennes-lès-Narcy le 27 juin 2026
Cour de l école 2 Rue de Vergennes Varennes-lès-Narcy Nièvre
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Moment de convivialité, festif, avec exposants divers, musique et restauration sur place .
Cour de l école 2 Rue de Vergennes Varennes-lès-Narcy 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 17 73 78 mairie.varennes-les-narcy@laposte.net
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English : Marché nocturne à Varennes-lès-Narcy le 27 juin 2026
L’événement Marché nocturne à Varennes-lès-Narcy le 27 juin 2026 Varennes-lès-Narcy a été mis à jour le 2026-06-05 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges