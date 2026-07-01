Marché nocturne à Vernègues rue Alpilles Luberon Vernègues

Informations pratiques

Vernègues

Marché nocturne à Vernègues

Jeudi 16 juillet 2026 de 18h30 à 22h30.

Jeudi 13 août 2026 de 18h30 à 22h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. rue Alpilles Luberon Esplanade de la Mairie Vernègues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:30:00

fin : 2026-08-13 22:30:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-13

Artisans, créateurs et animations vous attendent à Vernègues pour une soirée estivale !

Retrouvez le coeur du village pour une soirée à la lueur des guirlandes lumineuses et festives. Sur la place, des artisans et créateurs prendront place pour la soirée et vous présenteront leurs articles bijoux, décoration, beauté, souvenirs… vous y trouverez certainement votre bonheur !



En prime le soir du 16 juillet apprenez tous les trucs et astuces pour préparer la soupe au pistou provençale grâce à une démonstration en live, par l’association Lou Patrimoni Vernegau.



Un service de restauration est également prévu pour ceux qui souhaitent manger sur place. .

rue Alpilles Luberon Esplanade de la Mairie Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 29 30 24 04 verneguescazanentreprendre@gmail.com

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English :

Meet craftmen, creators and animations in Vernègues, for this summer evening !

L’événement Marché nocturne à Vernègues Vernègues a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Massif des Costes