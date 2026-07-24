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AGENDA · Allouville-Bellefosse

Marché nocturne Allouville-Bellefosse

vendredi 7 août 2026 · Allouville-Bellefosse

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Place Paul Levieux
Ville
76190 Allouville-Bellefosse
Département
Seine-Maritime
Tarif

Allouville-Bellefosse

Marché nocturne

Place Paul Levieux Allouville-Bellefosse Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 17:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Profitez d’une soirée conviviale avec un marché nocturne réunissant plus de 60 exposants, essentiellement des produits du terroir et de l’artisanat. Des animations auront également lieu toute la soirée, et des food trucks seront présents pour vous restaurer.   .

Place Paul Levieux Allouville-Bellefosse 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 01 65 

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English : Marché nocturne

L’événement Marché nocturne Allouville-Bellefosse a été mis à jour le 2026-07-24 par Yvetot Normandie Tourisme

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