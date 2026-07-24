Informations pratiques

Allouville-Bellefosse

Marché nocturne

Place Paul Levieux Allouville-Bellefosse Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 17:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Profitez d’une soirée conviviale avec un marché nocturne réunissant plus de 60 exposants, essentiellement des produits du terroir et de l’artisanat. Des animations auront également lieu toute la soirée, et des food trucks seront présents pour vous restaurer. .

Place Paul Levieux Allouville-Bellefosse 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 01 65

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English : Marché nocturne

L’événement Marché nocturne Allouville-Bellefosse a été mis à jour le 2026-07-24 par Yvetot Normandie Tourisme