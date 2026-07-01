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Marché nocturne artisanal Place de l’église Granges-Aumontzey

mercredi 15 juillet 2026 · Place de l'église · Granges-Aumontzey

Marché nocturne artisanal Place de l’église Granges-Aumontzey

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Place de l'église
Adresse
Centre ville
Ville
88640 Granges-Aumontzey
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Granges-Aumontzey

Marché nocturne artisanal

Place de l’église Centre ville Granges-Aumontzey Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-15 18:00:00
fin : 2026-08-26 22:00:00

Date(s) :
2026-07-15

De nombreux producteurs locaux. Expositions et animations. Restauration sur place.Tout public
0  .

Place de l’église Centre ville Granges-Aumontzey 88640 Vosges Grand Est +33 3 29 51 41 09 

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English :

Many local producers. Exhibitions and entertainment. Catering on site.

L’événement Marché nocturne artisanal Granges-Aumontzey a été mis à jour le 2026-07-01 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES

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