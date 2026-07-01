Marché nocturne artisanal Place de l’église Granges-Aumontzey
mercredi 15 juillet 2026 · Place de l'église · Granges-Aumontzey
Informations pratiques
Granges-Aumontzey
Marché nocturne artisanal
Place de l’église Centre ville Granges-Aumontzey Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-15 18:00:00
fin : 2026-08-26 22:00:00
Date(s) :
2026-07-15
De nombreux producteurs locaux. Expositions et animations. Restauration sur place.Tout public
0 .
Place de l’église Centre ville Granges-Aumontzey 88640 Vosges Grand Est +33 3 29 51 41 09
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English :
Many local producers. Exhibitions and entertainment. Catering on site.
L’événement Marché nocturne artisanal Granges-Aumontzey a été mis à jour le 2026-07-01 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES
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