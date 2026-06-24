Poussan

MARCHÉ NOCTURNE ARTISANAL

Place de la Mairie Poussan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Artisans, créateurs et producteurs locaux réunis pour une soirée estivale conviviale. Bijoux, déco, terroir et gourmandises à découvrir à la tombée du jour.

Poussan vous donne rendez-vous pour son premier Marché Nocturne artisanal, le mercredi 15 juillet 2026, place de la Mairie.

À la tombée du jour, venez flâner au cœur de la ville et découvrir les créations d’artisans, créateurs et producteurs locaux bijoux, décoration, textile, artisanat d’art, produits du terroir, gourmandises et spécialités artisanales.

Dans une ambiance estivale, conviviale et festive, ce nouveau rendez-vous mettra à l’honneur les savoir-faire locaux et les plaisirs simples d’une soirée d’été à partager en famille ou entre amis. .

Place de la Mairie Poussan 34560 Hérault Occitanie +33 6 81 31 48 24

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English : MARCHÉ NOCTURNE ARTISANAL

Local artisans, creators, and producers come together for a fun summer evening. Jewelry, home decor, local products, and delicacies await you as the sun goes down.

L’événement MARCHÉ NOCTURNE ARTISANAL Poussan a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau