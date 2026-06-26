SITA | OU LA JEUNE FEMME QUI PARLAIT LE SILENCE | ÉLISE DOUYÈRE ESMATULLAH ALIZADAH Poussan mercredi 24 février 2027.

Poussan

SITA | OU LA JEUNE FEMME QUI PARLAIT LE SILENCE | ÉLISE DOUYÈRE ESMATULLAH ALIZADAH

1 Rue des Horts Poussan Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-24

fin : 2027-02-24

Date(s) :

2027-02-24

Sita est né du souvenir de la grand-mère d’Élise Douyère qui racontait des histoires d’exils, de pertes et de résistances silencieuses. Aux côtés de la conteuse, le musicien afghan Esmatullah Alizadah apporte une autre mémoire, celle véhiculée par le souffle et la vibration. Ils font d’un récit intime une expérience profondément universelle.

En savoir plus www.tmsete.com .

1 Rue des Horts Poussan 34560 Hérault Occitanie +33 4 67 74 02 02 billetterie@tmsete.com

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L’événement SITA | OU LA JEUNE FEMME QUI PARLAIT LE SILENCE | ÉLISE DOUYÈRE ESMATULLAH ALIZADAH Poussan a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau