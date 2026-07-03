LES ESTIVALES DE THAU À POUSSAN Poussan
mercredi 26 août 2026 · Poussan
Informations pratiques
Poussan
LES ESTIVALES DE THAU À POUSSAN
Poussan Hérault
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Dans une ambiance festive, venez déguster les produits du terroir, entre amis ou en famille.
Venez participer aux Estivales, des soirées découvertes de vins et produits du terroir. Différents exposants se feront un plaisir de vous présenter leurs spécialités et produits du terroir. Retrouvez tielles, coquillages, gâteaux, chocolats, glaces … Dans une ambiance musicale. Entrée Libre .
Poussan 34560 Hérault Occitanie +33 4 67 46 47 48
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English : LES ESTIVALES DE THAU À POUSSAN
Come and enjoy local produce in a festive atmosphere, with friends or family.
L’événement LES ESTIVALES DE THAU À POUSSAN Poussan a été mis à jour le 2026-07-03 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
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