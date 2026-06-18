Marché nocturne Arts et Créations Boulbon
Marché nocturne Arts et Créations Boulbon vendredi 17 juillet 2026.
Boulbon
Marché nocturne Arts et Créations
Vendredi 17 juillet 2026 à partir de 19h. Place Gilles Léontin Boulbon Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Le marché nocturne Arts et Créations vous propose des créateurs Boulbonnais et des villages voisins pour admirer leurs créations uniquement fait main bijoux, accessoires, objets déco et mode, céramiques, livres, cosmétiques, arts…
Profitez de la fraîcheur des platanes de la place Gilles Léontin pour profiter de votre soirée en flânant au marché nocturne.
Possibilité de se restaurer sur place. .
Place Gilles Léontin Boulbon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
The Arts et Créations night market brings together Boulbonnais and neighboring village designers to admire their handmade creations: jewelry, accessories, decorative and fashion items, ceramics, books, cosmetics, art…
L’événement Marché nocturne Arts et Créations Boulbon a été mis à jour le 2026-06-18 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)
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