Concerts au Château Traverse des Jardins de Boulbon Boulbon
Concerts au Château Traverse des Jardins de Boulbon Boulbon samedi 18 juillet 2026.
Boulbon
Concerts au Château
Samedi 18 juillet 2026 de 21h à 0h.
Lundi 10 août 2026 de 21h à 0h.
Mardi 18 août 2026 de 21h à 0h.
Mardi 25 août 2026 de 21h à 0h. Traverse des Jardins de Boulbon Château de Boulbon Boulbon Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:00:00
fin : 2026-07-18 00:00:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-08-10 2026-08-18 2026-08-25
Pendant l’été, le château de Boulbon accueille quatre concerts magiques dans un cadre exceptionnel !
Samedi 18 juillet à 21h Concert Jazz à livre ouvert
Tangerine Jazz Sextet et textes lus par Bodin’o
Lundi 10 août à 21h Concert baroque, L’Albizzia
Benoît Dumon, orgue et contre-ténor et Anthony Abel, trompette
Mardi 18 août à 21h Concert tzigane, Romne Gilia trio
Enge Helmstetter, Tosca Helmstetter, Yardani Torres Maiani
Mardi 25 août à 21h Concert de Kora, Kourou Fia (sous réserve) .
Traverse des Jardins de Boulbon Château de Boulbon Boulbon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur boulbonchateaupassion@gmail.com
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English :
This summer, Boulbon Castle will host four magical concerts in an exceptional setting!
L’événement Concerts au Château Boulbon a été mis à jour le 2026-06-25 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)
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