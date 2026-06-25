Concerts au Château Traverse des Jardins de Boulbon Boulbon samedi 18 juillet 2026.

Boulbon

Concerts au Château

Samedi 18 juillet 2026 de 21h à 0h.

Lundi 10 août 2026 de 21h à 0h.

Mardi 18 août 2026 de 21h à 0h.

Mardi 25 août 2026 de 21h à 0h. Traverse des Jardins de Boulbon Château de Boulbon Boulbon Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:00:00

fin : 2026-07-18 00:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-08-10 2026-08-18 2026-08-25

Pendant l’été, le château de Boulbon accueille quatre concerts magiques dans un cadre exceptionnel !

Samedi 18 juillet à 21h Concert Jazz à livre ouvert

Tangerine Jazz Sextet et textes lus par Bodin’o



Lundi 10 août à 21h Concert baroque, L’Albizzia

Benoît Dumon, orgue et contre-ténor et Anthony Abel, trompette



Mardi 18 août à 21h Concert tzigane, Romne Gilia trio

Enge Helmstetter, Tosca Helmstetter, Yardani Torres Maiani



Mardi 25 août à 21h Concert de Kora, Kourou Fia (sous réserve) .

Traverse des Jardins de Boulbon Château de Boulbon Boulbon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur boulbonchateaupassion@gmail.com

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English :

This summer, Boulbon Castle will host four magical concerts in an exceptional setting!

L’événement Concerts au Château Boulbon a été mis à jour le 2026-06-25 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)