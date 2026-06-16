Taureau Piscine Chemin de la longue vue Boulbon
Taureau Piscine Chemin de la longue vue Boulbon mercredi 8 juillet 2026.
Boulbon
Taureau Piscine
Mercredi 8 juillet 2026 de 20h30 à 23h. Chemin de la longue vue Arènes municipales de Boulbon Boulbon Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 20:30:00
fin : 2026-07-08 23:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Rendez-vous aux arènes de Boulbon pour ce divertissement populaire qui rassemble toutes les générations !
Organisé par le Club Taurin Boulbonnais.
Bétail de la Manade PLA .
Chemin de la longue vue Arènes municipales de Boulbon Boulbon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 43 95 47
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English :
Come to the Boulbon bullring for this popular event that brings together people of all ages!
Organized by the Boulbon Bullfighting Club.
L’événement Taureau Piscine Boulbon a été mis à jour le 2026-06-16 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)