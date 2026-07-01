Marché Nocturne au Domaine du Vieux Loup Domaine du Vieux Loup Beine
vendredi 17 juillet 2026 · Domaine du Vieux Loup · Beine
Informations pratiques
Beine
Marché Nocturne au Domaine du Vieux Loup
Domaine du Vieux Loup 1 grande rue Beine Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Marché nocturne le vendredi 17 juillet à partir de 18h :
Restauration sur place
Producteurs locaux
Animations pour les enfants
Domaine Goublot-Longhi
1 Grande Rue 89800 Beine .
Domaine du Vieux Loup 1 grande rue Beine 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté chablis.vieuxloup@orange.fr
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English : Marché Nocturne au Domaine du Vieux Loup
L’événement Marché Nocturne au Domaine du Vieux Loup Beine a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois