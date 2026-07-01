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AGENDA · Beine

Marché Nocturne au Domaine du Vieux Loup Domaine du Vieux Loup Beine

vendredi 17 juillet 2026 · Domaine du Vieux Loup · Beine

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Domaine du Vieux Loup
Adresse
1 grande rue
Ville
89800 Beine
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Beine

Marché Nocturne au Domaine du Vieux Loup

Domaine du Vieux Loup 1 grande rue Beine Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Marché nocturne le vendredi 17 juillet à partir de 18h :
Restauration sur place
Producteurs locaux
Animations pour les enfants

Domaine Goublot-Longhi
1 Grande Rue 89800 Beine   .

Domaine du Vieux Loup 1 grande rue Beine 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   chablis.vieuxloup@orange.fr

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English : Marché Nocturne au Domaine du Vieux Loup

L’événement Marché Nocturne au Domaine du Vieux Loup Beine a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois