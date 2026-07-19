Marché nocturne Cambo-les-Bains
jeudi 30 juillet 2026 · Cambo-les-Bains
Informations pratiques
Cambo-les-Bains
Marché nocturne
Parc Saint Joseph Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 17:30:00
fin : 2026-07-30 22:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Rendez-vous jeudi soir pour une soirée conviviale et festive !
Animations musicales
Restauration sur place
Artisans, producteurs et créateurs locaux
Venez flâner, découvrir des stands variés, déguster des produits du terroir et profiter d’une ambiance chaleureuse en famille ou entre amis. .
Parc Saint Joseph Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25
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English : Marché nocturne
L’événement Marché nocturne Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Cambo les Bains
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