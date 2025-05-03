Cerbère

MARCHE NOCTURNE

Avenue Général de Gaulle Cerbère Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 18:00:00

fin : 2026-08-13 22:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Marché nocturne sur la rambla du front de mer Artisanat, métiers de bouche, produits locaux, bien-être… dans une ambiance festive et musicale.

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Avenue Général de Gaulle Cerbère 66290 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 41 85 adjoints@mairie-cerbere.fr

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English :

Night market on the seafront rambla: Crafts, food, local products, well-being… in a festive, musical atmosphere.

L’événement MARCHE NOCTURNE Cerbère a été mis à jour le 2026-04-28 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE