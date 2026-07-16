Informations pratiques

Cerbère

LECTURES MUSICALES AU LEVER DU SOLEIL

Avenue de la Côte Vermeille Cerbère Pyrénées-Orientales

Tarif : 12 – 12 –

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 06:15:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Au lever du soleil, laissez-vous porter par une rencontre entre littérature et musique dans un cadre exceptionnel. Sur le toit de l’Hôtel Le Belvédère, les voix et l’accordéon dialoguent face à la Méditerranée pour un moment suspendu.

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Avenue de la Côte Vermeille Cerbère 66290 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 07 90 03 89

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English :

At sunrise, let yourself be swept away by a fusion of literature and music in an exceptional setting. On the rooftop of the Hôtel Le Belvédère, voices and the accordion come together overlooking the Mediterranean for a moment that seems to stand still.

L’événement LECTURES MUSICALES AU LEVER DU SOLEIL Cerbère a été mis à jour le 2026-07-16 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE