LECTURES MUSICALES AU LEVER DU SOLEIL Cerbère
dimanche 30 août 2026 · Cerbère
Informations pratiques
Cerbère
LECTURES MUSICALES AU LEVER DU SOLEIL
Avenue de la Côte Vermeille Cerbère Pyrénées-Orientales
Tarif : 12 – 12 –
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 06:15:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Au lever du soleil, laissez-vous porter par une rencontre entre littérature et musique dans un cadre exceptionnel. Sur le toit de l’Hôtel Le Belvédère, les voix et l’accordéon dialoguent face à la Méditerranée pour un moment suspendu.
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Avenue de la Côte Vermeille Cerbère 66290 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 07 90 03 89
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English :
At sunrise, let yourself be swept away by a fusion of literature and music in an exceptional setting. On the rooftop of the Hôtel Le Belvédère, voices and the accordion come together overlooking the Mediterranean for a moment that seems to stand still.
L’événement LECTURES MUSICALES AU LEVER DU SOLEIL Cerbère a été mis à jour le 2026-07-16 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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