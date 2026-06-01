Clairoix

Marché nocturne | Clairoix

Place des Fêtes Clairoix Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Au programme de votre soirée

Bandas et soirée dansante

De quoi se régaler et se rafraîchir sur place (ambiance conviviale garantie ! ).

Au programme de votre soirée

Bandas et soirée dansante

De quoi se régaler et se rafraîchir sur place (ambiance conviviale garantie ! ). .

Place des Fêtes Clairoix 60280 Oise Hauts-de-France

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English :

On the agenda for your evening

? Bandas and dancing

? There’s plenty of food and refreshments on offer (and a friendly atmosphere guaranteed!).

L’événement Marché nocturne | Clairoix Clairoix a été mis à jour le 2026-06-10 par Compiègne Pierrefonds Tourisme