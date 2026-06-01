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Marché nocturne | Clairoix Clairoix

Marché nocturne | Clairoix Clairoix samedi 27 juin 2026.

Adresse : Place des Fêtes

Ville : 60280 Clairoix

Département : Oise

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Clairoix

Marché nocturne | Clairoix

Place des Fêtes Clairoix Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:30:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Au programme de votre soirée
Bandas et soirée dansante
De quoi se régaler et se rafraîchir sur place (ambiance conviviale garantie ! ).
Au programme de votre soirée
Bandas et soirée dansante
De quoi se régaler et se rafraîchir sur place (ambiance conviviale garantie ! ).   .

Place des Fêtes Clairoix 60280 Oise Hauts-de-France  

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English :

On the agenda for your evening
? Bandas and dancing
? There’s plenty of food and refreshments on offer (and a friendly atmosphere guaranteed!).

L’événement Marché nocturne | Clairoix Clairoix a été mis à jour le 2026-06-10 par Compiègne Pierrefonds Tourisme