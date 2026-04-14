Cohade

Marché nocturne Cohade

Le village Cohade Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Le Comité des Fêtes de Cohade organise son marché nocturne le samedi 4 juillet 2026 à partir de 18h.

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Le village Cohade 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 47 24 11

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English :

The Comité des Fêtes de Cohade is organizing its night market on Saturday, July 4, 2026 from 6pm.

L’événement Marché nocturne Cohade Cohade a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne