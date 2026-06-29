Marché nocturne Place Des Halles Dax
Marché nocturne Place Des Halles Dax samedi 25 juillet 2026.
Dax
Marché nocturne
Place Des Halles 1 Place de la Cathédrale Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25 00:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Après 10 ans d’absence, le marché nocturne fait son retour à Dax ! Au programme plus de 100 exposants (artisans, créateurs, producteurs locaux), 4 food trucks, et une soirée animée en musique avec banda, danse et rock. Un rendez-vous convivial et familial, organisé par l’association Dax Music Festival. .
Place Des Halles 1 Place de la Cathédrale Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 76 37 72 daxmusicfestival@gmail.com
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English : Marché nocturne
L’événement Marché nocturne Dax a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Grand Dax
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