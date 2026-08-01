Marché nocturne de l’ESCALE de Romagné et report Festicolor Romagné
mardi 25 août 2026 · Romagné
Informations pratiques
Romagné
Marché nocturne de l’ESCALE de Romagné et report Festicolor
5 Rue de Fougères Romagné Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 18:00:00
fin : 2026-08-25 22:00:00
Date(s) :
2026-08-25
L’ESCALE organise la 4ᵉ édition de son marché nocturne, mettant à l’honneur les artisans et créateurs locaux dans une ambiance musicale avec les Grimms. Cette édition accueille également la Festicolor, reportée après son annulation en juillet. Au programme ouverture du marché à 18h, concert et animation rangolis, échauffement, marche/course colorée de 5 km, HoliTime et nouveau concert des Grimms. La soirée se termine à 22h avec la fermeture du marché. .
5 Rue de Fougères Romagné 35133 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 21 98 00 00
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English :
L’événement Marché nocturne de l’ESCALE de Romagné et report Festicolor Romagné a été mis à jour le 2026-07-27 par OT FOUGERES
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