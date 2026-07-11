AGENDA · Romagne
Escales en scène Romagne
mercredi 12 août 2026 · Romagne
Informations pratiques
Romagne
Escales en scène
Salle des fêtes Romagne Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
PROGRAMME À CONFIRMER
19h30 La grenouille fait sa soupe avec Foulsapat
20h30 La pause musicale et marionnette .
Salle des fêtes Romagne 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 25 38 05 ciedelatrace@gmail.com
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English : Escales en scène
L’événement Escales en scène Romagne a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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