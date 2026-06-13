Mazingarbe

Marché nocturne de Mazingarbe

Place du Dr Urbaniak Mazingarbe Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Retour des marchés nocturnes estivaux à Mazingarbe !

Organisés par l’Union des commerçants, des artisans, des libéraux et des entreprises de Mazingarbe Mazu’cale !

De nombreuses animations sont prévues. .

Place du Dr Urbaniak Mazingarbe 62670 Pas-de-Calais Hauts-de-France mazucale@gmail.com

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English :

Summer night markets return to Mazingarbe!

L’événement Marché nocturne de Mazingarbe Mazingarbe a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme de Lens-Liévin