Marché nocturne de Mazingarbe Mazingarbe
Marché nocturne de Mazingarbe Mazingarbe vendredi 10 juillet 2026.
Mazingarbe
Marché nocturne de Mazingarbe
Place du Dr Urbaniak Mazingarbe Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Retour des marchés nocturnes estivaux à Mazingarbe !
Organisés par l’Union des commerçants, des artisans, des libéraux et des entreprises de Mazingarbe Mazu’cale !
De nombreuses animations sont prévues. .
Place du Dr Urbaniak Mazingarbe 62670 Pas-de-Calais Hauts-de-France mazucale@gmail.com
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English :
Summer night markets return to Mazingarbe!
L’événement Marché nocturne de Mazingarbe Mazingarbe a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme de Lens-Liévin