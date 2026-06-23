Marché nocturne de Peujard Peujard
Marché nocturne de Peujard Peujard samedi 4 juillet 2026.
Peujard
Marché nocturne de Peujard
Stade municipal Peujard Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04 23:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Le comité des fêtes de Peujard, vous invite au marché nocturne le 4 juillet à partir de 18h jusqu à 23h.
Au programme:
Food trucks sur place L’Atelier D’Alain avec ses fameux poulets rôtis et ses délicieuses frites maison.
– Pastadrine avec ses pâtes fraîches et un grand choix de sauces.
– Paco Pili et ses incontournables pizzas.
– Ti Payenke et ses spécialités réunionnaises.
La buvette du comité et sa bière fraîche Beer Brothers. Pensez à vos écocups!!!
Z’oulous aventure proposera ses structures gonflables et ses jeux sur le stade.
Marché de créateurs avec L’Atelier Copeaux & Co La cueilleuse et d’autres artisans locaux. .
Stade municipal Peujard 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 26 75 97
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English : Marché nocturne de Peujard
L’événement Marché nocturne de Peujard Peujard a été mis à jour le 2026-06-23 par Bourg Cubzaguais Tourisme