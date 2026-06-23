Peujard

Marché nocturne de Peujard

Stade municipal Peujard Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04 23:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Le comité des fêtes de Peujard, vous invite au marché nocturne le 4 juillet à partir de 18h jusqu à 23h.

Au programme:

Food trucks sur place L’Atelier D’Alain avec ses fameux poulets rôtis et ses délicieuses frites maison.

– Pastadrine avec ses pâtes fraîches et un grand choix de sauces.

– Paco Pili et ses incontournables pizzas.

– Ti Payenke et ses spécialités réunionnaises.

La buvette du comité et sa bière fraîche Beer Brothers. Pensez à vos écocups!!!

Z’oulous aventure proposera ses structures gonflables et ses jeux sur le stade.

Marché de créateurs avec L’Atelier Copeaux & Co La cueilleuse et d’autres artisans locaux. .

Stade municipal Peujard 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 26 75 97

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English : Marché nocturne de Peujard

L’événement Marché nocturne de Peujard Peujard a été mis à jour le 2026-06-23 par Bourg Cubzaguais Tourisme