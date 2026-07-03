Informations pratiques

Sauveterre-de-Rouergue

Marché nocturne de producteurs de pays à Sauveterre-de-Rouergue

Place des Arcades Sauveterre-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

C’est un rendez-vous incontournable de l’été pour tous ceux qui désirent passer quelques heures de convivialité chaleureuse à Sauveterre de Rouergue.

Chaque vendredi de juillet et août, un marché de producteurs de pays en nocturne se tient sur la place des arcades, de 18h à 22h. Les visiteurs pourront trouver auprès des exposants, producteurs et artisans de bouche, une proposition de produits à emporter ou d’assiettes qu’ils pourront déguster sur les tables mises à disposition. À chaque fois, un groupe musical différent se produira.

Pour compléter cette soirée aux mille et une saveurs, L’office de tourisme propose, à partir du 10 juillet, une visite aux flambeaux de ce Plus Beau Village de France.

Renseignements au 05 65 72 02 52. .

Place des Arcades Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron Occitanie sauveterre.initiatives@gmail.com

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English :

It’s a not-to-be-missed summer event for all those who want to spend a few hours of warm conviviality in Sauveterre de Rouergue.

L’événement Marché nocturne de producteurs de pays à Sauveterre-de-Rouergue Sauveterre-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)