Saint-Zacharie

Marché Nocturne de Saint-Zacharie

Samedi 4 juillet 2026 de 19h à 0h.

Samedi 1er août 2026 de 19h à 0h. Place de la Céramique Saint-Zacharie Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-08-01 00:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-08-01

Avec des artisans et créateurs locaux, ambiance estivale, stands uniques et douces soirées en perspective. Un rendez-vous convivial à ne pas manquer !

Sous les guirlandes lumineuses et le ciel étoilé, venez flâner au rythme des rires, des conversations animées et des trouvailles artisanales.

Créateurs et artisans locaux vous attendent avec leurs plus belles créations bijoux, déco, céramiques, accessoires, cosmétiques, douceurs sucrées… et bien plus encore !

Une soirée idéale pour déambuler en famille, entre amis ou en amoureux

Restauration sur place pour prolonger le plaisir jusque tard dans la nuit. .

Place de la Céramique Saint-Zacharie 83640 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 32 63 32

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English :

Featuring local artisans and creators, a summery atmosphere, unique booths, and balmy evenings ahead. A fun event you won’t want to miss!

L’événement Marché Nocturne de Saint-Zacharie Saint-Zacharie a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile